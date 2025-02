Ilrestodelcarlino.it - Occuparono una ex scuola, vengono assolti dopo sei anni

Avevano occupato una ex, alla Baraccola, per organizzare feste per il loro centro sociale e per fare anche concerti. I locali, in via Primo Maggio, erano del Comune ed erano stati chiusi per un incendio. Un blitz della sezione di polizia giudiziaria dei vigili urbani aveva fatto scattare il sequestro. In due erano finiti a processo con le accuse di invasione di edificio, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. L’occupazione era durata un anno, dal 2018 al 2019, e avrebbe previsto anche il pagamento di un biglietto dietro gli eventi che venivano pubblicizzati anche tramite i social. A seidai fatti il tribunale ha assolto i due imputati per insufficienza di prove. L’assoluzione è arrivata anche per i capi che si erano prescritti ed è stata decisa dalla giudice Alessandra Alessandroni nella sentenza emessa lunedì pomeriggio.