Iltempo.it - Occhio al "vortice polare". Giuliacci: la data del freddo artico

Leggi su Iltempo.it

Split del. Questa configurazione atmosferica sembra destinata a cambiare presto il meteo dell'Italia. Parliamo di una vasta area di Bassa Pressione che si trova oltre i 10-15 km di quota" e che, "pur non generando direttamente fenomeni meteorologici (non nevica, non piove, ecc.)", spiega il colonnello Mario, ha "un impatto determinante sulle condizioni invernali". Ebbene, si sta verificando un "riscaldamento improvviso della stratosfera" e il"sembra essere sul punto di frammentarsi, generando diversi nuclei di Bassa Pressione che potrebbero indirizzare masse d'aria gelida verso latitudini più basse". Il risultato? Un possibile ondiintenso con temperature molto basse. Ma quando può verificarsi questa evoluzione delle condizioni meteo? Un fronte di aria fredda potrebbe fare capolino sull'Italia tra il 17 e il 22 febbraio, portando "un'ondi, con la concreta possibilità di nevicate fino in pianura", spiega l'esperto sul sito Meteo