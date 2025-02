Ilfoglio.it - O tornano gli ostaggi o si torna a combattere a Gaza

Al direttore - Il presidente dell’Anp ha emanato un decreto che ristruttura il sistema di sicurezza sociale della Cisgiordania. La misura più clamorosa è sicuramente l’abolizione delle “indennità alle famiglie dei prigionieri e martiri palestinesi”. Viene così accolta una vecchia richiesta di Israele e degli Stati Uniti, che la consideravano un incitamento al terrorismo. La mossa di Abu Mazen può prestarsi a diverse letture, ma non c’è dubbio che segni una rottura inequivoca con Hamas. La notizia è stata subito archiviata negli ambienti sentimentalmente vicini alla “intifada” contro lo stato ebraico. Un silenzio il quale conferma che per tali ambienti, in fondo, il popolo palestinese si divide in palestinesi di serie A (quelli della Striscia di) e palestinesi di serie B (quelli della West Bank).