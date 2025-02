Zonawrestling.net - NXT 11.02.2025 It’s obvious you know who I am

Benvenuti all’analisi di NXT, trasmesso dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Una serata che promette scintille con un Steel Cage Match per il North American Championship tra Tony D’Angelo e Ridge Holland, mentre la divisione femminile vedrà Bayley affrontare Cora Jade.Bayley vs Cora Jade (3 / 5) Match che inizia con Cora Jade che tenta di colpire Bayley con un kendo stick ma fallisce. La campionessa Giulia osserva l’azione dal monitor. Bayley domina nella prima fase con un suicide dive, ma Cora riprende il controllo. Nel finale, mentre Bayley è sulla terza corda, la sua vecchia musica d’ingresso risuona nell’arena e Roxanne Perez appare vestita come la vecchia Bayley in versione hugger. Cora approfitta della distrazione per eseguire un doppio DDT sul pavimento e poi un altro sul ring per la vittoria.