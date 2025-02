Dailyshowmagazine.com - Nuovo episodio di Unplugged Playlist – Ospite Francesco D’Apollo dei Flusso 93!

Benvenuti a una nuova puntata di! Oggi ai nostri microfoni abbiamodei93, per parlare di Casino, il loro ultimo singolo uscito il 6 dicembre.Un brano che, come suggerisce il titolo, porta energia, ritmo e un sound che richiama le serate in discoteca tra anni ‘90 e 2000. Conesploriamo le influenze musicali della band, il loro modo di vivere il rap e la musica dance, e la voglia di rompere gli schemi con uno stile sopra le righe.Cosa troverete in questo? La nascita di Casino e il mood dietro il brano Le influenze musicali che hanno segnato il percorso dei93 Gli artisti con cui sognano di collaborare e il palco che vorrebbero conquistare Il loro approccio alla musica tra rap, elettronica e sperimentazioneUn’intervista ricca di spunti, curiosità e tanta buona musica! Pronti a fare un viaggio tra beat e nostalgia?Ascolta ora! L'articolodidei93! proviene da Daily Show Magazine.