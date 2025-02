Dailyshowmagazine.com - Nuovo episodio di Unplugged Playlist – Ospite Azzena con il suo nuovo singolo “McQueen”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte! Qualunque sia l’orario in cui ci state ascoltando, benvenuti in una nuova puntata di, il podcast musicale di Periodico Daily. Ai microfoni Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, pronte ad accogliere un gradito ritorno:!Dopo averlo già avuto, siamo felici di ritrovarlo per parlare del suo”, uscito il 17 gennaio. Un brano che affronta il tema del tempo, della sua corsa inarrestabile e dell’importanza di saperlo vivere appieno. Tra ispirazioni cinematografiche, riflessioni profonde e un sound coinvolgente,ci racconta il significato di questa canzone e ci dà anche qualche anticipazione sul suo prossimo EP in arrivo nella primavera del 2025.In questa puntata scoprirete: Il concetto di tempo e la sua centralità nel branoL’ispirazione cinematografica dietro il titolo e le tematiche delle sue canzoni Un’anteprima esclusiva sui nuovi brani dell’EP, tra critica sociale e introspezione La voglia di tornare sul palco e i progetti futuri per i liveUnprofondo, riflessivo e carico di buona musica!Ascoltalo ora! L'articolodicon il suo” proviene da Daily Show Magazine.