Nuovo episodio di Cinema Stories – Eleonora Danco e il suo teatro tra scrittura regia e interpretazione

Benvenuti a una nuova puntata di, il podcast che esplora il mondo dele del! Sofia Riccaboni vi accompagna in questa conversazione con, autrice, regista e interprete dello spettacolo “Bocconi Amari Semifreddo”, in scena alVascello di Roma.Un’opera intensa e coinvolgente, che porta in scena il ritratto crudo e universale della famiglia contemporanea, tra conflitti, regressioni e ironia tagliente.ci racconta il processo creativo dietro il suo spettacolo, dalla prima stesura nel 1999 fino all’aggiunta della seconda parte dopo vent’anni, esplorando il suo approccio alla, allae alla performance.In questa puntata scoprirete: Come è nato Bocconi Amari Semifreddo e il suo percorso tra passato e presente Il ruolo delnella sua carriera e il rapporto con il pubblico I progetti futuri, tra il suodocufilm “Anne Ego” e l’adattamentotografico dello spettacolo Il desiderio di portare il suoanche all’estero (Cracovia compresa! )Unche vi porterà dentro la visione artistica di, tra riflessioni profonde e uno sguardo ironico e spietato sulla realtà.