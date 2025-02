Lettera43.it - Nuove proposte Sanremo 2025: chi sono i cantanti e quando si esibiscono

Leggi su Lettera43.it

Il Festival dientra sempre più nel vivo. Mercoledì 12 febbraio è in programma infatti la seconda serata della 75esima edizione, che in scaletta vanterà 15 dei 29 concorrenti. L’apertura è però riservata alle, che il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha deciso di reintrodurre come categoria a sé state dopo l’eliminazione da parte di Amadeus. Al Teatro Ariston debutteranno dunque Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e il duo Vale Lp e Lil Jolie, vincitori del talent Saràdello scorso dicembre. Solo in due staccheranno il pass per la finale di giovedì 12 febbraio, dove si conoscerà il nome del campione.di: qualile semifinali e chi voteràSettembre sul palco diGiovani 2024 (Getty Images).Durante la conferenza stampa per la seconda serata, Carlo Conti ha annunciato la scaletta dei Big in gara.