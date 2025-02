Puntomagazine.it - Nuove agevolazioni dal MIMIT per la transizione 4.0 delle PMI nelle regioni del sud

Leggi su Puntomagazine.it

Strumento agevolativo per le PMImeno sviluppate: Investimenti per la4.0 e la sostenibilità ambientaleGen.li Lettrici Egr. Lettori vi informiamo di un strumento agevolativo.Ilintende rafforzare la crescita sostenibile e la competitivitàmicro e PMI nei territorimeno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Lo strumento sostiene programmi di investimento proposti da PMI:rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente;coerenti con il piano4.0;in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici ed ambientali definiti dall’Unione Europea.Le PMI che intendono partecipare alla selezione devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:a) essere regolarmente costituite, iscritte ed “attive” nel Registroimprese;b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registroimprese (nel caso di imprese individuali e società di persone, devono aver presentato, almeno 2 dichiarazioni dei redditi);d) avere un DURC regolare;e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca diconcesse dal Ministero; f) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le