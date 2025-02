Lanazione.it - Nuova spaccata in centro, danni al bar: portato via il fondo cassa

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 12 febbraio 2025 –nella notte al Camarillo Cafè di largo Ciro Menotti, in pienostorico a Pisa. L’episodio è avvenuto tra lunedì e martedì, quando uno o più individui hanno forzato una delle porte a vetri del locale, introducendosi all’interno per rovistare in cerca di denaro. “Hanno divelto la, rompendola, ma non trovando nulla hanno iniziato a cercare tra gli scaffali, gettando bottiglie e bicchieri a terra”, racconta Elena Giordano, dipendente del locale, che ieri mattina, al momento dell’apertura, si è trovata di fronte ai segni evidenti dell’effrazione. “Ho avuto paura che ci fosse ancora qualcuno dentro – aggiunge – e prima di entrare ho chiamato i miei colleghi e il titolare per aiutarmi a controllare che non ci fosse più nessuno all’interno. Probabilmente si tratta di qualche tossicodipendente in cerca di soldi facili”.