Ilrestodelcarlino.it - Nuova scatola per le pizzette Rossini: così viaggiano da Pesaro con amore

, 12 febbraio 2025 - Diranno i lettori: “È unadi cartone, qual è la notizia?” Questa non è una semplice, ma è ladel pesarese D.O.C.: la confezione per le. Una soluzione ingegnosa per leIdeata da Luca e Giulia Marchionni, titolari della pasticceria Zucchero a Velo di Villa Ceccolini, laè su due piani, con un’altezza tale da permettere alla maionese di non “spalmarsi” nel cartone: “Abbiamo pensato di creare una confezione ad hoc per le– racconta Luca –. Moltissimi nostri clienti sono lavoratori o studenti fuori sede e, quando mettevamo lenella confezione cartacea con l’arco che consentiva di non far toccare la maionese, questa comunque si rovinava, magari strisciando anche con le altre. Per questo, ingegnandoci, abbiamo trovato questa soluzione.