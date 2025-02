Lanazione.it - Nuoto Pinnato, la pratese Mencarelli premiata dalla Fipsas a Rimini

Prato, 12 febbraio 2025 - E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) per quel che riguarda il. E' da tempo nel giro della Nazionale giovanile e la scorsa estate tenuto alto il nome del Notapinna Prato anche in Francia, alla luce della medaglia di bronzo agguantata nella staffetta 4X100 mista “junior pinne” nel campionato del mondo di categoria. E su queste basi, Giuliaha ricevuto nei giorni scorsi un riconoscimento da parte della: in una cerimonia organizzatafederazione a, è statainsieme agli altri atleti vincitori di medaglie in azzurro. La giovane sportivaha inoltre fatto incetta di podi a livello regionale e nazionale ed è la punta di diamante del Notapinna di coach Martino Angelini.