Lanazione.it - Nulla da fare per la Beko, altri scioperi

Un’altra giornata di rabbia per i lavoratori delladi Siena. Dopo il tavolo ministeriale di lunedì, che ha confermato la chiusura della produzione a fine anno con i due anni successivi di ammortizzatori sociali, ieri gli operai hanno scioperato e si sono riuniti in assemblea. Prima una delegazione è stata ricevuta dal Senato accademico dell’Università degli studi, che "esprime il proprio sostegno – ha detto il rettore Roberto Di Pietra – e auspica che si possa pervenire a una soluzione, anche attraverso la realizzazione di un unico tavolo". Sul piatto anche la possibilità di mettere le competenze dell’ateneo a servizio dei progetti di reindustrializzazione, valutando inoltre la possibilità di sostenere il percorso di studi dei figli di lavoratori. A tenere banco ancora la delusione per l’esito del tavolo romano.