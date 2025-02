Lanazione.it - Nozze d’argento per la pizzeria 'O Scugnizzo: a San Valentino un party speciale

Arezzo, 12 febbraio 2025 – La'Odi Arezzo si prepara a celebrare un traguardo importante: il 25° anniversario di attività. Era il 14 febbraio del 2000 quando Antonietta e suo figlio Pierluigi aprirono le porte al pubblico per la prima volta, portando in città i sapori autentici della pizza napoletana. Per festeggiare questoanniversario, 'Oorganizza un grandedi San, venerdì 14 febbraio dalle 19:30. La serata sarà un omaggio alla tradizione e all'innovazione, con un'attenzione particolare ai prodotti del territorio e alla collaborazione con eccellenze locali. Un viaggio nel gusto con isole dedicate a diverse specialità insieme al “Re della Chianina” Simone Fracassi e alla sua selezione di salumi artigianali, Andrea Magi e i suoi formaggi di alta qualità, Stefania della Pasticceria Bruschi con una millefoglie, il tutto accompagnato da una degustazione di vini selezionati dai sommelier Paolo Cantaloni e Massimo Roghi insieme a Simona de ‘O