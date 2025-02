Lanazione.it - Notte di follia a Careggi: calci, pugni e morsi a infermiere e guardie giurate. Diversi feriti

Firenze, 12 febbraio 2025 –una, dove due uomini hanno dato di matto e causato il ferimento di diverse persone, almeno nove o dieci. Il primo, un cittadino italiano già conosciuto per episodi simili, è andato su tutte le furie perchè a suo modo di vedere stava aspettando da troppo tempo. L’altro, un cittadino cinese, ha invece dato in escandescenze perché in evidente stato di alterazione. I due si sono presentati al pronto soccorso nello stesso momento e per questo è risultato difficile contenere la loro rabbia. Sono volatinei confronti di due. L’uomo di origine orientale ha anche dato un morso ad una delle due sanitarie. Sono state immediatamente allertate le, ma nemmeno questo è bastato a fermare la furia dei due uomini. Uno in particolare, quello di nazionalità cinese, è risultato il più difficile da fermare.