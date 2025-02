Notizie Asvis Il World economic forum | L’inazione climatica costerà caro alle aziende

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 3 febbraio 2025L’economia globale paga aprezzo la crisi. Gli eventi meteorologici sempre più estremi e imprevedibili stanno ridisegnando il panorama finanziario e industriale, mettendo a rischio la sopravvivenza di interi settori. Eppure, la risposta collettiva a questa minaccia esistenziale rimane insufficiente.L’argomento è analizzato all’interno dello studio “The cost of inaction: a Ceo guide to navigating climate risk” del(Wef), che avverte: “La realtà ci dice che il costo delpotrebbe rivelarsi ben più alto degli investimenti necessari per adattarsi e mitigare i danni”. Ogni dollaro speso oggi per affrontare il cambiamento climatico, sostiene infatti il Wef, potrebbe ripagarsi di cinque o sei volte nel lungo periodo, evitando così “perdite irreparabili”.