Nosferatu, Martin Scorsese promuove l'horror: "Tutto ciò che fa Robert Eggers è fantastico"

l'opera die lodamentre attende la sua nuova fatica da estimatore della sua arte.è un fan di. Il veterano del cinema ha lodato l'opera del giovane collega durante un recente incontro pubblico dedicato a, l'ultima fatica del cineasta. "È", ha dettolodando il film. -"ciò che fa questo ragazzo è sorprendente. Questo è un film che ti lascia inerme, ti trascina nel suo mondo, Ti senti come se ti trovassi davvero in Transilvania. Cavolo, è straordinario." Pur non essendo un fan del genereha riconosciuto pubblicamente il talento di, lodato da molti come uno degli innovatori con opere come The Witch, .