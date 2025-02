Ilfattoquotidiano.it - “Nonna ha chiuso il ristorante per vedermi meglio al Festival di Sanremo 2025. Quella con Topo Gigio non è una gag”: lo racconta Lucio Corsi

Ancora prima di iniziare la conferenza stampa in vista della seconda serata deldiha intrattenuto i giornalisti con il brano “Francis Delacroix”, suonato con la chitarra. “È una delle canzoni che ancora non sono uscite e che faranno parte del mio disco Volevo essere un duro”, in uscita il 21 marzo”, ha rivelato il cantautore toscano.Poi ha rivelato a a Radio2 Social Club su Rai Radio2: “hailper, l’ha aperto nel ‘59 con le sue 7 sorelle, una vita intera dedicata a un mestiere, è stato un grande insegnamento, e io ho cercato di portare lo stesso impegno nel mio di mestiere.L’artista a proposito del suo duetto conha precisato: “Sono fiero e rivendico il fatto che non si tratta di una gag per nulla, perché si fonda sulla musica.