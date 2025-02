Spazionapoli.it - Non solo l’attacco, Conte pensa a un altro ribaltone tattico: l’azzurro può giocare fuori ruolo

Ultimissime Napoli – In seguito all’infortunino di David Neres, Antonioa come risistemare la sua squadra in vista dei prossimi impegni e alla luce delle tante difficoltà.Le ultimissime novità in casa Napoli, certamente, non sono delle più confortanti. Nel pomeriggio di martedì, la società partenopea ha reso noto che David Neres si è fermato per un infortunio (clicca qui per il comunicato). Stop che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe durare anche più di un mese: scenario senza dubbio non ideale per Antonio, che tra mercato e infermeria si è visto complicare e non di poco il suo cammino in Serie A, che resta comunque positivo se si considera il primo posto in classifica ancora in tasca.Ora, la curiosità di tutti i tifosi di fede azzurra è capire come l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana risistemerà la sua squadra, considerando anche che il rinforzo invernale Noah Okafor ha ancora molto da recuperare dal punto di vista fisico.