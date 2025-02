Non solo il Napoli | parla Cobolli Gigli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Hato anche delGiovanni, ex presidente della Juventus, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel programma ‘1 Football Club’ (condotto da Luca Cerchione).Iniazialmente.oltre ilCome sta un tifoso juventino, stamane? “Fisicamente bene, psicologicamente ancora meglio, perché la vittoria è sempre qualcosa di faticoso, ma comunque importante”.Dopo questa vittoria per 2-1 contro il PSV Eindhoven, la Juventus può considerarsi favorita per il passaggio agli ottavi di finale?“Favorita no, sicuramente no. Giocare in casa loro non è semplice, e la Juventus dovrà tirare fuori tutta la grinta che ha, cosa che forse non ha dimostrato completamente nella partita di ieri. Poteva finire con qualche rete in più di vantaggio per i bianconeri”.