Liberoquotidiano.it - Non solo Elodie: dietro le quinte del Festival, Achille Lauro ci prova con tutte...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra i concorrenti deldi Sanremo più attesi sul palco dell'Ariston c'era sicuramente. L'Iggy Pop de' noartri ha stupito ancora una volta grazie al suo look fresh e a un brano dal significato potente, che è andato a toccare gli aspetti più tormentati della sua adolescenza. Ma ora, nella sua età adulta, è diventato un sex symbol. Tra i fan e tra le colleghe. Ospite a La Vita in Diretta, è andato in scena un simpatico siparietto traed Ema Stokholma. All'artista è stato chiesto un commento su un duetto con. Lui non si è tirato in. E anzi: ha lanciato una piccola battuta piccantissima. "Il duetto con? Sono un paio d'anni che la punto. Spero di farci anche qualche altra cosetta”, ha replicato. Ma a quel punto Ema Stokholma si è sentita in dovere di lanciargli a sua vlta una proposta hot.