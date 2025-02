Anteprima24.it - Non solo Campania: Sanremo, prima serata con il messaggio del Papa e Jovanotti

Tempo di lettura: 4 minuti: BRUNORI, GIORGIA, CORSI, CRISTICCHI, LAURO TOP 5CONDELE SHOW DIBrunori SAS, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro sono i primi cinque artisti non in ordine di classifica, dopo ladi, in base al voto della salastampa. Unache consegna il festival alla storia, grazie al videodiFrancesco che parla della musica “come strumento di pace”. Travolgente performance di: per le strade, al porto, sui balconi, i tamburi dei Rockin’1000 hanno accompagnato sulle note dell’Ombelico del Mondo l’artista, che si è abbattuto come un ciclone sul festival. Tutto d’oro vestito, ha cantato un medley su I love you baby, Fuorionda, A te. Lo affianca Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto, che dopo i mesi “molto duri” di Parigi ha deciso di rimettersi in gioco: “Ci vediamo a Los Angeles 2028”, ha annunciato.