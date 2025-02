Ilfattoquotidiano.it - “Non si riconosceva più nel suo corpo, aveva toccato il fondo. Così è rinata”: la dottoressa Germani rivela i punti di forza del metodo Meta, il segreto della splendida forma di Noemi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è stata una pozione magica ma uno stile di vita quotidiano a portare la cantantea perdere quindici chili in un anno e mezzo e a mai più recuperarne nemmeno uno. A distanza di tre Festival di Sanremo da quando fece la sua apparizione meravigliosamente in, nel 2022, la cantante torna sul palco dell’Ariston come se non fosse passato un giorno. Snella, tonica, elegante in un abito a sirena nero che ne mette il risalto la vita, si percepisce che si sente a suo agio. A trasre il suograzie all’adozione di una dieta che si traduce in un sistema di vita equilibrato e durevole ancora oggi è stata la nutrizionista Monica, che all’epoca le ha prescritto un regime alimentare su misura, adatto al suo modo di vivere girovago e improntato a una quotidianità che deve soddisfare la persona e non incutere senso di privazione.