Non si ferma ad alt e prova a scappare, arrestato 18enne

Tempo di lettura: < 1 minutoNon siall’alt:nel Napoletano. È accaduto a San Giuseppe Vesuviano, dove gli agenti del locale commissariato hannoun giovane di Torre Annunziata (già noto alle forze dell’ordine): l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Muscettoli uno scooter con due persone a bordo, entrambe con il volto coperto. Il conducente, alla vista degli agenti, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato imposto l’alt. Ne è nato un inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha anche effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando i poliziotti non sono riusciti are la loro corsa. A questo punto, i due hanno abbandonato il mezzo per proseguire la loro fuga a piedi, finché il passeggero non è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.