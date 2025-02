Liberoquotidiano.it - "Non mi piaci più neppure tu!": De Minaur, il clamoroso "vaffa" a Sinner ed Alcaraz

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un dato da incubo lo lega ai match contro Carlose Jannik: 0 vittorie contro 13 successi dei rivali (10 del pusterese e tre del murciano). Per Alex de, insomma, è meglio non giocare contro loro due, altrimenti il verdetto è già scritto. Come fatto nell'ultima partita giocata, nella finale dell'Atp 500 di Rotterdam, che lo ha visto andare k.o. controin tre set: 6-4, 3-6, 6-2. A caldo, dopo il match, ha parlato delle differenze nel giocare contro loro due: “Giocare contro Carlos è sicuramente meglio per me — ha detto — Sono in grado di mettergli fretta e di fargli male col mio tennis, rendendogli la vita difficile”. E ancora: “Nel tennis tutto ruota attorno al confronto — ha proseguito de— non significa che, poiché un giocatore è classificato a un certo livello e un altro a uno più basso, il tennista con la classifica migliore vincerà sempre.