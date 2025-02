Calciomercato.it - Non fa più parte del progetto: “Kolo Muani e Osimhen insieme alla Juventus”

Ribaltone nel reparto d’attacco della Juve in vista della prossima stagione: svelate le mosse di Giuntoli Per una voltaè rimasto all’asciutto nel match contro il PSV Eindhoven, sostituito al 77? da Dusan Vlahovic.Randal(Ansa) – Calciomercato.itLaè riuscita a portare comunque a casa una vittoria preziosa grazie al lampo di Mbangula, sull’azione irresistibile sulla destra di Conceicao. Intanto in casa bianconera la dirigenza si interroga sulle mosse in attacco per la prossima estate, con il Dt Giuntoli che ha ammesso la volontà di trovare un accordo con il Paris Saint-Germain per. L’addio invece di Vlahovic, a meno di clamorosi colpi di scena, appare invece sempre più probabile come sottolinea Gianni Balzarini: “Prima di entrare è stato lui ad andare ad abbracciare Thiago Motta.