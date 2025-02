Udine20.it - Nomadi in concerto a Lignano 7 agosto 2025

Il viaggio musicale dei, band più longeva della musica italiana, fondata nel 1963 da Beppe Carletti e Augusto Daolio, continua in questoa suon di concerti live. La band, amata da un pubblico transgenerazionale, farà tappa quest’estate anche in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 7alSunset Festival. All’Arena Alpe Adria iporteranno tutti i successi di oltre 60 anni di carriera, canzoni memorabili come “Ma noi no!”, “Noi non ci saremo”, “Gli aironi neri”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Io vagabondo” e molte altre ancora. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di mercoledì 12 febbraio.