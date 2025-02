Lanotiziagiornale.it - “Noi di certo non siamo la stampella del governo”. Parla Como (minoranza Cgil)

Eliana, della, è la sindacalista che organizzò la contestazione quando Giorgia Meloni fu ospite del congresso dellaa Rimini, inviata dal segretario Maurizio Landini. Fu la famosa protesta dei peluches e del “Meloni sentiti sgradita”., pentita per quella contestazione?“Mai stata così orgogliosa. Meloni può stare benissimo sul palco della Cisl, ma non su quello della! Quell’invito era fuori luogo”.In effetti oggi (ieri, ndr) sembrava molto a suo agio all’addio di Sbarra.“È andata lì per riconoscere che la Cisl ha accettato tutto ciò che ilha fatto in questi due anni. Quando venne a Rimini, si era appena insediata e c’era qualcuno che le dava credito (anche se quella visita avvenne subito dopo la strage di Cutro e molti di noi sapevano come sarebbe stato il futuro).