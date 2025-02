Napolipiu.com - Noah Okafor si presenta: “Sto lavorando duro, presto sarò al top per aiutare il Napoli”

si: “Stoal top peril”">, nuovo attaccante del, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, condividendo le sue impressioni sulla nuova esperienza in maglia azzurra:“Sono in un grande club e stosodo per ritrovare la mia forma migliore.potrò esprimermi al massimo e dare il mio contributo alla squadra. Gli allenamenti sono intensi e impegnativi, ma sono convinto che sia ciò di cui ho bisogno per superare i miei limiti. Ilè una squadra che gioca con grande intensità, difende e attacca compatta: questo è il nostro punto di forza.Il gruppo ha tanta qualità e il mister è molto preparato. Credo che le partite si affrontino con lo stesso atteggiamento che si ha in allenamento: se ti alleni con impegno, poi lo trasmetti anche in campo.