Liberoquotidiano.it - "No, aspettate!": panico per Francesca Michielin, interviene Carlo Conti

Il Festival è interessante anche per i suoi imprevisti. E quello che è ha riguardatoè di quelli che non passano inosservati. La cantante infatti poco dopo il canonico lancio della sua canzone "Fango in paradiso", proprio mentre passava la grafica col suo volto e il titolo del brano, ecco che si sente un urlo: "No,". Di fatto un disguido tecnico: alla cantante è cascato l'auricolare che le serviva per ascoltare la sua stessa voce.è intervenuto immediatamente e ha cercato di tranquillizzare l'artista: "Tutto bene? Sistemiamo qui tutto, l'auricolare e ripartiamo da capo. Tutto bene?". Lavisibilmente imbarazzata ha cercato di controllare l'emozione del momento: "Si,, tutto bene". Si è scusata con il pubblico e si è lanciata in una esibizione da urlo.