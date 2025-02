Terzotemponapoli.com - NM Live – Sfida tosta con la Lazio per il Napoli. Cambio modulo dopo l’infortunio di Neres?

NM– de Giovanni, Massimiliano Esposito, Scarlato, Montervino, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.ComNM– de Giovanni: “, Spinazzola e Ora? Purtroppo i loro infortuni erano prevedibili, gravi errori sui gol di Roma e Udinese, ilha meno alternative rispetto all’Inter”MAURIZIO DE GIOVANNI: “Infortunio di? Ilsta avendo diversi problemi con la cattiva sorte, ma i giocatori infortunati come Spinazzola, Ora ehanno avuto anche in passato diversi infortuni di questo tipo.