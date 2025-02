Nerdpool.it - Nintendo e San Valentino, i migliori titolo co-op per Switch

Leggi su Nerdpool.it

Sansi avvicina ed è il momento perfetto per celebrare l’amore in ogni sua forma, magari condividendo un’esperienza videoludica con la propria dolce metà. Anche quest’anno,si conferma la compagna ideale per vivere momenti speciali, grazie a un catalogo sempre più ricco di titoli da giocare insieme. Se state cercando il gioco giusto per una serata all’insegna del divertimento e della complicità, ecco alcune delleesclusiveda provare il 14 febbraio.Donkey Kong Country Returns HD – L’amatissimo platform torna in alta definizione! Il gorillone dal cuore d’oro e il fidato Diddy Kong devono attraversare la giungla per sconfiggere la tribù Tiki Tak e recuperare le loro preziose banane. Un’occasione perfetta per mettere alla prova la sinergia di coppia affrontando livelli iconici e sfide avvincenti.