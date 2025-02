Game-experience.it - Nintendo Direct a febbraio 2025, un noto giornalista condivide nuove informazioni

Ildisembra sempre più probabile. Secondo ile insider Jeff Grubb, l’evento è stato confermato da due fonti affidabili, ma non bisogna aspettarsi annunci clamorosi.Secondo ilinfatti, il nuovo appuntamento comunicativo potrebbe assumere la forma di un Minio di un Partner Showcase, focalizzato di conseguenza su titoli di terze parti e giochi già annunciati perSwitch.Tra i titoli che potrebbero trovare spazio nelsi parla di Metroid Prime 4 Beyond e Leggende Pokémon Z-A, entrambi previsti per il. Tuttavia, è improbabile che venga rivelato qualcosa sulla prossima console di, dato che un evento dedicato a Switch 2 è già stato fissato per il 2 aprile.Non contento di queste, Grubb ha sottolineato che ildipotrebbe servire a delineare il futuro a breve termine dell’attuale Switch, prima che l’attenzione si sposti completamente sulla prossima generazione di hardware.