Amica.it - Nineties mania: i tagli capelli iconici delle beauty icon Anni 90

Leggi su Amica.it

Nonostante il passare del tempo, icontinuano a essere di grande ispirazione: questo decennio pop e glamour è al centrotendenze di bellezza 2025. Gli90 – e le tendenze che ne derivano – non sono mai stati passeggeri. Anzi, sono un fenomeno culturale che continua a influenzare la bellezza in tutti i suoi aspetti: dal make-up alle acconciature. Dando un occhio alle passerelle e ai social, il revival è più forte che mai. Ma da dove arriva questa ossessione? La risposta è semplice: dalledel periodo e dai loro, che hanno saputo ridefinire lo stile di un’intera epoca con90 che oggi consideriamo senza tempo. Se le tendenze2025 ci do qualcosa, è che certinon sono mai davvero usciti di scena.