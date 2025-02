Nike ha finalmente realizzato una Air Force 1 solo per gli sk8er bois

Leggi su Gqitalia.it

LaAir1 SK8 sembra un modello che avrebbe dovuto essere lanciato decenni fa.Negli ultimi 20 anni, le aziende di abbigliamento sportivo hanno avuto l'abitudine di prendere silhouette old school e renderle adatte allo skate. Basti pensare alla SB Dunk, per esempio, o alla Samba ADV. Queste ultime sono molto più comode rispetto alle loro sorelle "normali", grazie a materiali più spessi e più resistenti e a suole più solide. Ora la AF1 ricevelo stesso trattamento con la Air1 SK8.Air1 SK8 Black GumPresentate in due varianti di colore, Black Gum e Photon Dust, se da lontano possono sembrare delle normali, in realtà l'azienda americana le ha silenziosamente aggiornate. Ora la pelle scamosciata avvolge le zone più alte, come la punta e il tallone, e anche il colletto è stato rinforzato per un migliore sostegno della caviglia.