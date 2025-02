Donnapop.it - Nicole Brancale, chi è la sorella di Serena Brancale che dirige l’orchestra? Tutto su di lei

Leggi su Donnapop.it

Durante il primo appuntamento con l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha introdotto un momento speciale per, che si è esibita con il brano Anema e Core. La sorpresa della serata è stata la presenza dellamaggiore,, che ha direttocon grande maestria.Classe 1982,ha sette anni più die condivide con lei la passione per la musica. Fin da bambina, si è distinta come un talento straordinario, tanto da ricevere una borsa di studio nazionale. Diplomata col massimo dei voti al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, ha intrapreso una carriera artistica brillante, suonando il pianoforte in importanti concerti in Italia e all’estero.Dal 2023,insegna pianoforte con dedizione al conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza.