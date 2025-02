Iodonna.it - New York Fashion Week 2025, le star più chic puntano sul soprabito elegante

Via i look audaci e le mise spettacolari. Alla settimana della moda di Newper le collezioni Autunno-Inverno/2026 vincono i look sobri ma ricercati, lineari ma glam. Sfoggiati da tre icone di stile di generazioni diverse, ma unite dalla passione per il top coat perfetto. Nel giardino di Carolina Herrera. La sfilata Autunno-Inverno/2026 a NewX La supermodella 29enne Kendall Jenner, in una mantella avvolgente scelta nel colore must dei prossimi mesi.