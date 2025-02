Ilfattoquotidiano.it - Neuroblastoma, tre bimbi in remissione e uno in miglioramento grazie all’uso di cellule Car-T

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre bambini hanno raggiunto lacompleta dalla malattia e uno ha mostrato miglioramenti significativi. Basterebbe questo per festeggiare un nuovo passo verso il trattamento di piccoli pazienti affetti da forme direfrattarie ai trattamenti o recidivanti.diCar-T derivate da donatori (allogeniche) questipossono sperare di guarire. “Ilè il tumore solido extracranico più frequente dell’età pediatrica e rappresenta una sfida significativa per l’oncologia. Cinque bambini che non avevano risposto alle terapie a cui erano stati precedentemente sottoposti, sono stati trattati conCar-T allogeniche. Di questi, tre hanno raggiunto lacompleta dalla malattia e uno ha mostrato miglioramenti significativi” segnala l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in vista della giornata mondiale contro il cancro infantile del 15 febbraio.