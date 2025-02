Quotidiano.net - Neuroblastoma: nuova terapia Car-T allogenica all'Ospedale Bambino Gesù

Leggi su Quotidiano.net

Un altro passo avanti nella lotta al, il tumore solido extracranico più frequente dell'età pediatrica. Ricercatori dell'Pediatricodi Roma hanno messo a punto una strategia basata su cellule Car-T derivate da un donatore compatibile (allogeniche) da impiegare nelle forme di tumore che non rispondono più ai trattamenti. La tecnica è stata testata con buoni risultati su 5 pazienti in una sperimentazione i cui dati sono stati pubblicati su Nature Medicine. Le cellule Car-T sono cellule immunitarie (i linfociti T) modificate geneticamente per riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Lo scorso anno i ricercatori delavevano mostrato che quelle generate dai linfociti T del paziente possono combattere il. Ciò, tuttavia, non è possibile per tutti i malati.