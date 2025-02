Movieplayer.it - Netflix ha appena aperto un ristorante a tema nel cuore di Las Vegas

Leggi su Movieplayer.it

Vi sentite in vena di bere un cocktail ispirato a Squid Game o di abbuffarvi con un panino alla salsiccia di Sex Education? I fan dia Lasche hanno fame (e sete) di creazioni basate sugli show originali di punta dello streamer possono ora visitare ilBitespresso l'MGM Grand Hotel & Casino. Il nuovo- che offre colazione, pranzo e cena - avrà una "residency culinaria di un anno", nel corso della quale "gli ospiti potranno gustare piatti e bevande che portano in tavola la magia delle loro seriepreferite", ha dichiarato martedì la società nell'annunciare l'apertura.Bitessi ispira alpop-up 2023 di Los Angeles, per il quale le prenotazioni .