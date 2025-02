Metropolitanmagazine.it - Netanyahu minaccia di riprendere la guerra a Gaza se gli ostaggi non saranno rilasciati sabato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Martedì il primo ministro israeliano Benjaminhato di ritirarsi dal cessate il fuoco ae ha ordinato alle truppe di prepararsi aa combattere Hamas se il gruppo militante non rilascerà altri. Lunedì Hamas ha dichiarato, e lo ha ribadito martedì, che intende ritardare il rilascio di altri tredopo aver accusato Israele di non aver rispettato i termini del cessate il fuoco, anche non consentendo l’ingresso di un numero concordato di tende e altri aiuti a.Dopo l’incontro con il re di Giordania Abdullah II alla Casa Bianca, martedì, Trump ha presunto che Hamas non avrebbe rilasciato tutti glirimasti, come da lui richiesto. “Personalmente non credo che rispetteranno la scadenza”, ha detto il presidente di Hamas. “Vogliono fare i duri.