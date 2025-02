Ilnapolista.it - Nella vita devi essere come un tifoso del Real Madrid, anche se non lo sei: credici sempre, abbi fede (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

La rimonta delal City “non è paranormale, è estremamente paranormale”, per il. “Ilfa cose danegli ultimi minuti. La bestia silenziosa e ferita, sanguinante per tutte le ferite di questa stagione, sanguinante per gli attacchi delle grandi squadre che l’hanno raggiunta quest’anno, è emersaun pesce diavolo degli abissipartita più importante e contro il più grande rivale, contro il più grande allenatore, nello stadio maledetto: due gol, uno all’ultimo secondo, e il Bernabéu pieno di gentepartita di ritorno.“Ilsi è dimenticato di giocare per qualsiasi cosa e ha giocato per tutto, e il punteggio a un certo punto gli ha ricordato i momenti in cui il mostro dei Campioni restava accovacciato, senza sapere cosa fare con la palla se non portarla fuori dalla linea di porta prima che attraversasse, per poi iniettare il veleno mortale”.