Nba, Durant raggiunge quota 30mila punti. Solo vittorie esterne nella notte

Milano, 12 febbraio 2025 - Kevindiventa l'ottavo giocatore della storia Nba are il traguardo deisegnati in carriera dopo LeBron James, Kareem Abdul Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki e Wilt Chamberlain. L'ex Brooklyn Nets realizza 34contro Memphis, ma non basta a Phoenix per strappare il successo. I Grizzlies, giunti all'11esima affermazione nelle ultime 13 uscite, si impongono al Footprint Center per 119-112 grazie in particolare all'apporto della coppia composta da Morant e Bane, che combinano per 46. Nelle file dei Suns, da segnalare la doppia doppia di Bol da 18e 14 rimbalzi. Vittoria in trasferta pure per i Pistons di Simone Fontecchio. L'azzurro segna 8e cattura 10 rimbalzi, e Detroit batte nettamente Chicago, ko 132-92.