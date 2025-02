Triesteprima.it - Nave Vespucci e la portaerei Trieste tornano in città: grande festa con frecce tricolori

Leggi su Triesteprima.it

- Torna inlaper la conclusione del tour mondiale, accompagnata dalla. L'arrivo è fissato per il 1 marzo, e le navi rimarranno attraccate infino al 4 del mese. Come riporta il Tgr Rai Fvg, lascuola della Marina Militare è impegnata in un.