Lanazione.it - Nave incagliata, continua il pellegrinaggio sul luogo del disastro: “Quanto resterà lì?”

Leggi su Lanazione.it

Massa, 12 febbraio 2025 –il ’’ di residenti e turisti al pontile, suldel. Tutti vogliono rendersi conto di persona diè successo e osservare a che punto sono le operazioni di bonifica. C’è curiosità, ma anche rabbia, preoccupazione e nostalgia. Quel molo era un simbolo della comunità e inoltre si temono danni anche per l’ambiente. Davanti al pontile c’è sempre una piccola folla. Di tutte le età. La signora Triestina Lupetti ha 101 anni e osserva il pontile con malinconia. “Mi sto chiedendo – dice – come sia potuto accadere. Certamente avranno avuto dei problemi per arrivare fino a colpire il pontile. Quando ero giovane era un pontile d’imbarco, vedevo il porto come un centro di attività frenetica dove gli operai caricavano manualmente il marmo.