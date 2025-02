Lapresse.it - Nato: Rutte, mi aspetto obiettivo spesa difesa sopra il 3%

Bruxelles, 12 feb. (LaPresse) – “L’positivo è che ora abbiamo in atto un processo basato sul processo di pianificazione delladella, che porterà a chiarezza su ciò che deve essere fatto per garantire la nostra sicurezza, una volta raggiunte le capacità necessarie”, e “stiamo mettendo i numeri sul tavolo, e questa è la grande differenza. Il 2014 l’impegno” per lasulla“era appena meno del 2%” e “ora come possiamo colmare il divario tra dove siamo e dove dobbiamo essere? Io miche” l’“sia a nord del 3%, come detto in precedenza ma non mi impegno su un numero preciso ora. Siamo ancora in una fase iniziale per quanto riguarda i dettagli”. Lo dice il segretario generale della, Mark, alla conferenza stampa prima della riunione dei ministri delladellaa Bruxelles.