Natalya rivela il motivo del rinnovo del contratto con la WWE | Voglio far parte di storie coinvolgenti

Lo scorso anno, il futuro diin WWE è stato al centro di molte discussioni, poiché non era chiaro se avrebbe rinnovato ilcon l’azienda.Alla fine, la “The Queen Of Harts” ha deciso di firmare un altrocon la WWE e ora ha spiegato la ragione dietro la sua decisione. Parlando con Ring the Belle, aè stato chiesto perché avesse rinnovato con la WWE dopo le voci che circolavano lo scorso anno riguardo a una sua possibilenza. Ha spiegato che, durante le trattative per il nuovoa giugno dell’anno scorso, ha avuto conversazioni significative, soprattutto con Triple H:“Quando ho firmato il mio nuovocon la WWE a giugno dello scorso anno, ho avuto delle conversazioni davvero interessanti, soprattutto con Triple H. La cosa che mi colpisce di lui è la sua grande passione per lo storytelling e la sua attenzione nel creare i giusti momenti per tutti, non solo per le donne, ma anche per gli uomini.