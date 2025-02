Biccy.it - Naska e Chiara Ferragni: spuntano delle foto dal passato

Nell’ultima puntata di Falsissimo Fabrizio Corona ha parlato dei presunti tradimenti die non ha fatto solo il nome di Achille Lauro. Secondo l’ex re dei paparazzi, l’influencer avrebbe avuto una chimica artistica anche con Diego(che però ha smentito proprio in una telefonata con Corona).“Chi frequentavae Fedez sa bene che ad un certo punto della loro storia hanno iniziato ad uscire sempre circondati da persone. – ha dito Fabrizio Corona – Non andavamo mai in vacanza o a cena fuori da soli. E nel loro gruppo è entrato anche quel cantante, perché era un amico di Luis Sal, molto vicino a Fedez. In quella comitiva qualche volta c’è stato anche lui ed è lì chel’ha incontrato ed è nata la scintilla, il pruritino. Un amico dimi ha confermato tutto e mi ha detto ‘lui è andato con la, ma era in accordo con Fedez, sai quei mariti che hanno il feticcio del sapere che la moglie va con altri’.