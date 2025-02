Nerdpool.it - Naruto e Naruto Shippuden: guardare l’intera serie saltando gli episodi filler

Leggi su Nerdpool.it

La saga diè tra gli anime più amati di sempre, ma chiunque abbia provato a guardarla dall’inizio alla fine sa che c’è un ostacolo da affrontare: i. Questi, che spesso si discostano dalla trama principale, sono stati inseriti per permettere al manga di avanzare prima di essere adattato in animazione. Tuttavia, se vuoi goderti la storia senza interruzioni, ecco una guida perevitando i: quantici sono?L’anime di(2002-2007) conta 220, mentre(2007-2017) arriva a 500. Tra questi, un numero significativo è costituito da(prima) ? 91su 220 (circa il 41%)? 204su 500 (circa il 40%)Questo significa che,, puoi ridurre drasticamente il tempo necessario per vedereda saltare inSe vuoi seguire solo la storia principale, puoi saltare completamente i seguenti archi/della prima