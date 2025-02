Ternitoday.it - Narni, nelle ‘vie del cinema’ c’è anche il murales dedicato a Pasolini

Leggi su Ternitoday.it

delScalo adesso c’èila Pier Paolo. La nuova opera dell’artista David Pompili in via della Pace aScalo, autore già di altre analoghe, va ad arricchire quella porzione di territorio che si sta trasformando in un autentico museo a.